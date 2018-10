L'ensemble To Beat Percussion protagonista di "Giovani in Musica"

Nuovo appuntamento della rassegna “Giovani in Musica” curata dall’Associazione Angelo Mariani in collaborazione col Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura. Alla Sala Corelli del Teatro Alighieri lunedì 15 ottobre (ore 17) ospite del pomeriggio sarà l’Ensemble “To Beat Percussion” del Liceo Musicale Statale di Forlì, diretto da Andrea Rattini.

L’ensemble, nato nel 2013 dall’idea del suo fondatore e direttore Andrea Rattini di costituire un gruppo di sole percussioni, intende valorizzare e far conoscere le straordinarie possibilità espressive della grande famiglia degli strumenti a percussione, attraverso un ampio repertorio che spazia dalla letteratura specifica per percussioni, all’arrangiamento di musiche della produzione classica, contemporanea, jazz.

Molto variegato il programma del concerto, pensato anche con l’intento di far ascoltare tutti gli strumenti a percussione: marimba, vibrafono, batteria, percussioni classiche ed etniche. Accanto a brani del novecento come James Bonde Theme di Monty Norman o Blue Bossa di Kenny Dorham, saranno proposte composizioni del repertorio classico come Invenzioni a due voci n. 8 di Bach o il Rondò alla Turca dalla Sonata n. 11 di Mozart.

Biglietti d’ingresso € 3,00, omaggi per ragazzi sotto i 26 anni e per allievi di conservatori e istituti musicali disponibili presso la Biglietteria del Teatro Alighieri aperta il giorno del concerto dalle 16.30.