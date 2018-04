L'esperienza internazionale della Camerata RCO

Sabato 21 aprile alle 20.30 il Teatro Rossini di Lugo ospita il concerto della Camerata RCO, ultimo appuntamento della stagione concertistica.

La Camerata RCO è un Ensemble cameristico, formato da prime parti e membri della prestigiosa Orchestra del Royal Concertgebouw, così chiamata per la celeberrima sala da concerti di Amsterdam. Il desiderio di fondare un Ensemble cameristico è nato dalla volontà dei musicisti di estendere la loro condivisa e consolidata esperienza di professori d’orchestra anche al campo della musica da camera. La straordinaria flessibilità degli organici con cui la Camerata RCO si propone, permette di esplorare l’intera gamma della letteratura musicale, dal Barocco alla musica contemporanea. Nonostante la loro recente formazione risalente al 2009, la Camerata RCO ha già svolto numerosi concerti a Vienna, Taipei, Seoul, Roma (Istituzione Universitaria dei Concerti), Amsterdam, Bergen (NO, Grieg in Bergen Festival), Torino (Unione Musicale), Asti, Alencon (FR, Septembre Musicale de l’Orne), nonché registrato per emittenti nazionali come in Italia per RAI Radio 3 e per il canale Classica TV. A dicembre 2012 è uscito il primo CD, prodotto con la casa discografica Gutman Records e particolarmente dedicato al Natale (Corelli Concerto Grosso). Nel settembre 2013 è stato pubblicato il secondo CD, Sweet Dumplings MOZART and Cheese Strudel MENDELSSOHN, ed è uscita a settembre 2014 l’ultima registrazione, sempre con Gutman Records, della Nona Sinfonia di Mahler in versione da camera (direzione di Gustavo Gimeno).

L’ensemble è ospite regolare nelle stagioni di Spaarndam, Dordrecht (Olanda) e anche presso il Festival Amfiteatrof di Levanto (Italia). La Camerata RCO si è recentemente esibita a New York, Minsk, Tokyo, Seoul, Vienna, Roma, Madrid e Torino.