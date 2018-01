L’"Étoile dei due Mondi" Roberto Bolle danza sul palco del Ravenna Festival

Ha salutato il nuovo anno dagli schermi di Rai 1 con "Danza con me" incantando 5 milioni di spettatori: il 22 luglio, alle 21.30 al Pala De André, Roberto Bolle sarà invece protagonista assoluto dell’appuntamento di chiusura dell’edizione 2018 di Ravenna Festival. L’ultima volta che ha solcato il palcoscenico del Festival era il 2007, al suo fianco Alessandra Ferri per il suo farewell tour.

L’"Étoile dei due Mondi" ritorna con il suo gala “Roberto Bolle and Friends”, uno spettacolo che ha girato - e gira tuttora - tra i luoghi più belli e significativi d’Italia e non solo. Ha conquistato piazze e teatri, ha portato la danza dove non c’era mai stata. C’è ancora riserbo sul cast e il programma che lo stesso ballerino sta preparando, ma come sempre Bolle - che è anche Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York - non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico una serata di danza al suo massimo livello. I biglietti per assistere allo spettacolo saranno in vendita - esclusivamente online - dalle 10 di sabato 13 gennaio su ravennafestival.org e vivaticket.it