L'evocativo "Spazio 1918" del GDG Modern Trio

Domenica 27 maggio, ore 18, il GDG Modern Trio è ospite al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna.

Stefano Ghittoni, Bruno Dorella e Francesco Giampaoli si conoscevano da tempo, ma la scusa per lavorare insieme è arrivata con l’album dei Dining Rooms, per il quale Ghittoni ha chiesto ai due membri di Ronin e Sacri Cuori una collaborazione. Da lì è nata l’idea di un lavoro a tre, in cui unire le visioni dei musicisti caratterizzate dalla fascinazione per la musica da film.

GDG Modern Trio è un progetto nato dall’incontro di Stefano Ghittoni (The Dining Rooms), Bruno Dorella (Ronin/Ovo) e Francesco Giampaoli (Sacri Cuori), tre musicisti perdutamente innamorati della musica per film.

“Spazio 1918” è il loro album di debutto, uscito il 19 maggio per Brutture Moderne con distribuzione Audioglobe. Le otto tracce che compongono il disco hanno avuto una gestazione abbastanza lunga, circa due anni, durante i quali Ghittoni ha proposto le sue idee di partenza, già fortemente permeate del suo immaginario di elettronica vintage, che sono state sviluppate insieme da Dorella e Giampaoli.

Il risultato è davvero evocativo e ipnotizzante. Per rendersene conto basta ascoltare “Micronesia”, traccia che chiude il piacevolissimo disco d’esordio dei GDG Modern Trio.

Ingresso libero.