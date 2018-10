Come farsi la birra: un corso di 6 ore per diventare homebrewer

Farsi la birra in casa è principalmente un hobby che nasce dalla passione e dall'amore per la birra. Questo perciò non vuol semplicemente smanettare con fornello e pentoloni, ma significa anche e soprattutto, avventurarsi in un percorso di conoscenza ed esplorazione. Assaggiare e annusare le materie prime è un’esperienza estremamente interessante e formativa per chi vuole imparare a conoscere la birra. Ogni malto ha un proprio ventaglio di aromi e sapori, così come i luppoli.



Ecco che conoscere le materie prime diventa fondamentale nella preparazione di una ricetta, per avere totale (o quasi) libertà di scelta e personalizzazione. Si sperimenta, si prova, si sbaglia, ma i risultati prima o poi arrivano. La comunità di homebrewer è molto grande e affiatata nell'organizzare incontri, degustazioni e scambio delle proprie birre, perciò non vi sentirete certo soli in questo nuovo mondo anzi. Detto ciò da dove cominciare per diventare homebrewer se non dalla prima cotta!?!? L'idea di è di avvicinarsi insieme a questo mondo scoprendo le varie fasi che portano a realizzare una vera e propria birra auto prodotta seguiti da chi ha saputo trasfomare la sua passione in un lavoro a tempo pieno, stiamo parlando di Francesco Baldini, birraio di Bizantina - Ravenna craft beer



Sabato 06 ottobre -appuntamento ore 10,30

Sede Sociale Slow Food Godo Bassa Romagna

Via Chiesa, 17 – Villanova di Bagnacavallo (ex circolo Endas)



- Durata :6 ore circa

- Info: Scheda tecnica descrittiva con dettagli sulla Cotta di gruppo che si andrà ad eseguire (per i più pignoli)

- Spaghettata di mezzogiorno a cura dello chef Federico Scudellari

- 2 tipologie di Birra Bizantina spinate direttamente dal birraio per dissetare il gruppo durante tutta la giornata.



Evento riservato ai Soci Slowfood (possibilità di tesseramento in loco)

Quota di partecipazione : 18,00 euro Posti disponibili 25

Prenotazioni: Mauro Agolini 3473845424 – slowfoodbassaromagna@gmail.com

L'evento è per i soci, ma per gli UNDER 30 la quota è di soli € 10,00 anzichè € 25,00