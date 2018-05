L'impegno dei parrocchiani: beni in vendita per restaurare la chiesa

Ancora una volta la comunità di Cervia dimostra il suo carattere di solidarietà e di identità. Alcuni cittadini e parrocchiani di S. Maria Assunta metteranno in vendita oggetti di loro proprietà per dare un aiuto economico al restauro della Chiesa di S. Maria del Suffragio di Cervia. Non è solo un dono di beni, ma tempo attivo, gestione della vendita dei beni e amore per la propria parrocchia e per la propria città. Un donarsi completamente ad una buona causa.

La chiesa è in fase di restauro e l’iniziativa dei parrocchiani vuole dare un aiuto per una prossima apertura al culto e riportare la chiesa all’uso religioso e culturale della nostra città.

A questo proposito è stata organizzata una mostra mercato nella Sala Rubicone che resta aperta dal 28 al 31 maggio nelle ore 16.30-19.30 e 21.00-24.00. Chiunque potrà contribuire a questa iniziativa con l’acquisto degli oggetti esposti.