L'incredibile e irripetibile storia degli Skiantos

Il 27 aprile alle 22.00 si tiene al Virgola in Circolo di Castel Bolognese, in collaborazione con il MEI, Goodfellas e Interno 4 e coi dj Ferruccio Belmonte e Luigi Bertaccini, la presentazione del libro: “SKIANTOS, una storia come questa non c’era mai stata prima… e non ci sarà mai più”.

Incontro con Gianluca Morozzi, l’autore del libro, Fabio “Dandy Bestia” Testoni, il chitarrista degli Skiantos, e Oderso Rubini, per Italian records.

Una sera di novembre del 1977, un manipolo di musicisti si riunisce per compiere il folle esperimento di registrare un disco in una sera. Non ci sono canzoni pronte e molti non si conoscono neppure tra di loro, eppure il miracolo riesce. Sarà il primo album degli Skiantos. Quarantanni dopo, questo libro celebra le gesta, le canzoni e l’influenza culturale di un gruppo dalla storia unica e irripetibile.

I bolognesi Gianluca Morozzi e Lerry Arabia hanno messo la penna del romanziere, il primo, e la grande esperienza da biografo musicale, il secondo, e hanno raccolto testimonianze, interviste, rivelazioni che ricostruiscono quattro decenni di Skiantos.

Con un apparato di foto e le immaginarie vicende di due immaginarie band alle prese con il diabolico Signore dei Dischi e con l’eredità Skiantos del futuro.

Dalla Bologna del ’77 ai giorni nostri, tra ortaggi sul palco e cambi di formazione, tra testi geniali e performance imprevedibili.