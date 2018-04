L'Isia di Faenza presenta due mostre alla Milano design week

L’ISIA di Faenza (istituto di alta formazione nell’ambito del design e della comunicazione) sbarca a Milano per la design week, presentando presso lo spazio Assab One la mostra WORK a cura di Andrea Anastasio. Dal 15 al 22 aprile saranno esposti 15 progetti di 15 studenti del biennio specialistico e del terzo anno del triennio, che hanno partecipato al laboratorio di ceramica condotto da Anastasio. La mostra avrà un originale display espositivo ideato dallo stesso Anastasio per Assab One e sarà accompagnata da un catalogo edito da Corraini con testi di Andrea Anastasio, Chiara Alessi, Giovanna Cassese e Marinella Paderni, che sarà presentato in occasione del finissage domenica 22 aprile alle ore 17.

La mostra ed il catalogo costituiscono un’occasione preziosa per valorizzare nel sistema del design e dell’arte la migliore produzione dei giovani designer in formazione, rispondendo in pieno alla mission istituzionale dell’ISIA e alla sua recente politica culturale di apertura e collaborazioni in ambito nazionale ed internazionale.

Il laboratorio condotto da Andrea Anastasio è stato strutturato in modo tale che gli studenti potessero avvicinarsi alla ceramica, in maniera diretto e potessero generare un progetto solamente in un secondo momento, dopo aver esperito la materia nelle sue caratteristiche plastiche e nelle sue valenze estetiche. Durante la sperimentazione materica, gli studenti sono stati invitati a rimanere in ascolto delle proprie reazioni alla difficoltà di agire senza uno schema precostituito e a far transitare nel progetto, sia le risposte emotive, sia la dimensione intuitiva generata dall’apprendimento diretto.

Nel percorso sviluppato con gli studenti, Anastasio li ha condotti a confrontarsi con un oggetto archetipico della produzione ceramica, il vaso, sottolineandone l’aspetto antropologico, più che formale. In questo modo, essi hanno potuto riflettere sul significato simbolico e rituale del “portare la natura in casa”, approfondendo l’idea stessa di cura della natura e di rapporto con il paesaggio. Imparare a progettare, ad individuare una poetica partendo dalla materia e dalla risposta fisico-emotiva esperita nel processo, ha permesso agli studenti di osservare la formazione di un pensiero e la sua materializzazione in un oggetto, in un percorso capovolto, originato, appunto, dalla sperimentazione diretta con la materia e la gestualità da essa suggerita.

Dal progetto WORK scaturisce, inoltre, una ulteriore riflessione sulla possibilità di coniugare pezzo unico e produzione seriale e sulle modalità compositive dell’arte e del design, temi che da molti anni caratterizzano la ricerca di Andrea Anastasio e che hanno motivato l’ISIA di Faenza alla decisione di incaricarlo alla strutturazione del laboratorio di ceramica.

L’ISIA di Faenza inoltre presenta presso la Galleria Sergio Baroni la mostra Zero-Zone. Nobody teaches you how to live che vedrà protagonisti gli studenti del triennio e in cui saranno esposti i progetti sviluppati durante il corso di Metodologia della Progettazione tenuto dai docenti Franco Bertoni e Giovanni Delvecchio. La mostra sarà esposta dal 17 al 22 aprile.