"L’Islam e il Mediterraneo in epoca moderna": un convegno a Palazzo Rasponi

Giovedì 3 e venerdì 4 maggio si svolgerà a Ravenna, a Palazzo Rasponi, il convegno internazionale “L’Islam e il Mediterraneo in epoca moderna”. In un’epoca di scontri di civiltà, il convegno affronterà il problema dei rapporti tra il mondo musulmano e quello occidentale con una prospettiva costruttiva, per valutare le condizioni di convivenza e di possibile collaborazione. Saranno ripercorse le relazioni tra le due civiltà con una visione storica, che si estenderà dall’Ottocento, al periodo della colonizzazione all’attuale situazione nell’area del Mediterraneo.

Il Mediterraneo sarà il cuore delle relazioni che si sono sviluppate tra Islam e Occidente e che hanno avuto in Ravenna un centro culturale, politico ed economico di straordinaria importanza. I relatori che illustreranno questi temi provengono da molte realtà, che appartengono a storie e culture diverse: dalla Tunisia, Algeria, Turchia, Territori palestinesi, Arabia Saudita, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Italia dove ricoprono posizioni accademiche o istituzionali di grande rilievo. Il convegno è organizzato da King Abdulaziz Chair for Islamic Studies, Dipartimento di Beni Culturali e Fondazione Flaminia.