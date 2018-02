"L'isola di plastica", uno spettacolo per riflettere sull'ecosistema

Il prossimo appuntamento alla Casa del Teatro è un fuori programma della Compagnia di danza contemporanea Nervitesi, sabato 17 febbraio alle ore 21.

Sul palco i performers Giovanni Gava Leonarduzzi e Nicolas Grimaldi Capitello.

La regista e coreografa Carla Rizzu afferma: “Nel voler denunciare l’incubo che la plastica sta generando nei mari ho voluto indagare sulle percezioni reali che il pianeta ci sta suggerendo quali Svuotare per accogliere il nuovo e Ascoltare il suo grido di dolore.”

L'incontro con il pubblico sarà condotto da Alberto Grilli.

Carla Rizzu, coreografa, regista e danzatrice freelance, nasce a Sassari dove compie i primi studi di danza classica e jazz. Si perfeziona in seguito a Roma e New York in danza classica, modern e tip tap mentre a Parigi Londra Berlino Bruxelles e Vienna approfondisce la danza contemporanea.

Si specializza in tecnica Release e Floorwork: Laban summer school (Londra) dal 2000 al 2011, P.A.R.T.S summer school (Bruxelles) anno 2011.

Nel frattempo studia recitazione diplomandosi presso l’Accademia 96 di Bologna. Nella primavera 2009 fonda il gruppo Nervitesi intendendo iniziare un percorso coreografico legato alla danza e al teatro.