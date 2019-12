L'Officina della Musica in scena con un musical di beneficenza

Lunedì 23 dicembre dalle 21.00 va in scena al Teatro Rasi "The Best of Officina del Musical", uno spettacolo di beneficenza a favore di A.G.E.O.P.

Continua la collaborazione tra Officina della Musica, associazione culturale che si dedica all'insegnamento di musica, teatro e musical per bambini e adulti, e A.G.E.O.P. Ricerca Onlus, che da oltre trent'anni accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie e finanzia la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile.

E' con questo scopo che Officina della Musica propone una serata di beneficenza, per festeggiare i primi 5 anni di Musical, proponendo un "The best of" di tutti gli spettacoli portati in scena finora, da "A Christmas Carol" a "Pollon", passando per "Charlie", "Oz", "Happy Days" e tutti gli altri.

Questo spettacolo, vedrà coinvolti sul palco i ragazzi di Officina del Musical, diretti dal regista Stefano Pelloni e dalla coreografa Giulia Costantini, il coro GenGenGè, diretto da Serena Bandoli, gli allievi di canto di Officina della Musica, diretti da Messalina Fratnic, il corpo di ballo Wait for Sound della palestra Move it Club, diretto da Valentina Casadio e il corpo di ballo Little Towers Crew della palestra La Torre, diretto da Giulia Costantini, accompagnati, come sempre ed esclusivamente LIVE, dalla The Jameson Band, con Alessandro Passanisi alla chitarra, Marco Zoli al sax, Marco Braschi al basso e Lorenzo Guardigli alla batteria e dai fiati dell'Orchestra dei Giovani, diretti da Franco Emaldi.

I biglietti (€10) sono disponibili in prevendita, presso Officina della Musica, in Via Duino 9 (zona Via Trieste) e saranno acquistabili in teatro il giorno stesso dalle ore 20 (fino a esaurimento).

In occasione di questo evento, è possibile acquistare, al costo di €2.50, la tavoletta di cioccolata celebrativa dello spettacolo. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto ad Ageop Ricerca Onlus.