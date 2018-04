L'olio di Brisighella 'in tour' tra degustazioni e ricette

Un mese dedicato all’olio extra vergine e alla sua promozione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lancia la campagna di comunicazione “Olio Extra Vergine. La Sua Ricchezza. La Nostra Fortuna”, un comparto che vale 3 miliardi di euro e rappresenta il 3% del fatturato totale dell’industria agroalimentare italiana. Il 23 marzo scorso ha preso il via, da Roma il via un calendario di incontri, in diverse città italiane, dedicati ai produttori, ai ristoratori e ai sempre più numerosi sommelier dell’Olio, ma anche ai consumatori, per sensibilizzare tutti alla lettura dell’etichetta e per conoscere le caratteristiche nutrizionali, la varietà, l’origine e la tracciabilità del prodotto. Gli appuntamenti coinvolgono un panel di chef, giornalisti ed esperti dell’olio extra vergine di oliva di qualità.

Lunedì 9 aprile il tour fa tappa a Bologna, a Villa dei Marchesi Scarani Via dell'Osservanza 41 dalle 15.30, ospitato dal Consorzio Brisighella Dop, per presentare il progetto e scoprire tutti i segreti di questo prodotto d’eccellenza. Il Consorzio Brisighella Dop avrà infatti il ruolo di illustrare le caratteristiche del territorio e della produzione locale grazie all’intervento di un esperto che parlerà di abbinamenti, proprietà organolettiche e utilizzo. Ad arricchire l’appuntamento, lo spazio dedicato alla degustazione guidata da un sommelier/tecnico e all’assaggio dei piatti con olio extra vergine di oliva realizzati dai ristoratori locali, che avranno la possibilità di presentare le ricette e la propria carta degli oli per aderire, contestualmente, al circuito "extra vergini di qualità". I ristoratori riceveranno un 'taste kit': un cofanetto contenente una bottiglia di olio extravergine d’oliva personalizzata con il logo della campagna, un bicchiere da degustazione, la cartolina di promozione del concorso e una vetrofania indicante l’adesione al “Circuito Extra vergine” da esporre nel proprio locale.