L'omaggio alla musica del passato con l’Osteria del Mandolino

Terzo appuntamento della settima edizione di “Recondite armonie”, organizzata dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, dal Comune di Brisighella e dalla Scuola di Musica G. Sarti di Faenza, con la direzione artistica di Donato D’Antonio.

Chitarra, mandolino, ocarina di Budrio, clarinetto e contrabbasso si uniranno per portare il pubblico, venerdì 21 giugno alle 21, alla riscoperta delle musiche popolari emiliane.

Ad esibirsi alla ex-cava Marana di Brisighella sarà il gruppo l’Osteria del Mandolino, vincitore del Premio Imola in Musica 2018 con l’opera Sotto la Magnolia (prodotto da Oderso Rubini e Osteria del Mandolino, 2018, distribuzione Goodfellas). Il concerto è a ingresso libero.

Si tratta di un omaggio a musiche del passato e allo stile musicale “alla Filuzzi” il quale, in particolare fra fine ‘800 e primi anni del ‘900, ha contribuito a cambiare il modo di interpretare musicalmente i balli lisci in tutto il territorio bolognese.

Osteria del Mandolino è attiva dal 2015. Il gruppo ha partecipato a varie rassegne musicali e concerti tra cui Corti Chiese e Cortili, Borghi e frazioni in musica, Primo maggio in Piazza Maggiore (con Eugenio Finardi), Sotto le stelle del Cinema (a cura della Cineteca di Bologna, in Piazza Maggiore), Majella etnofestival, (2016), Festival internazionale Ocarina- Budrio (2015-2017), Tramonto divino (rassegna curata dalla Regione Emilia-Romagna, 2017-2018, Le voci del Delta (a cura di Romagna musica, in Disfida Musicale condotta da Arturo Stalteri), Primaveranda, Alla ricerca del Treno di John Cage – a biodiversity landscape (1-2), Infrasuoni (2018).

Il gruppo ha collaborato coi musicisti Marco Marcheselli, Ruggero Passarini, Fausto Carpani, Davide Salvi e con l’attore e burattinaio Riccardo Pazzaglia con cui suona in scena nello spettacolo La ballata dei potenti.