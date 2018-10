L'Opera Remix dei Sax Four Fun

Giovedì 11 ottobre, la stagione del Rossini Jazz Club di Faenza presenta "Opera Remix", il nuovo progetto di Sax Four Fun, quartetto di sassofoni composto da Stefano Menato, Fabio Petretti, Fiorenzo Zeni e Giorgio Beberi. La rassegna diretta da Michele Francesconi si presenta con due cambiamenti sostanziali per la nuova stagione: il Bistrò Rossini di Piazza del Popolo è il nuovo "teatro" per i concerti che si terranno di giovedì. Resta immutato l'orario di inizio alle 22. Il concerto è ad ingresso libero.

Opera Remix è un viaggio nella musica delle più significative arie d'opera dell'Ottocento e Novecento italiano ed europeo, il progetto nasce in occasione dell'invito ad esibirsi in Oman per alcuni concerti dalla "Royal Opera House – ROHM" di Muscat. Sax Four Fun prendono spunto da alcune tra le opere più importanti presenti nel cartellone della prestigiosa stagione per rileggere alcune delle pagine più celebri e per prendere spunto e ispirazione dalle armonie e dalla forza intrinseca delle melodie d'opera. Il risultato è un susseguirsi di composizioni con sonorità che spaziano dalle atmosfere classiche, al jazz, alle sonorità più contemporanee, dove il dialogo fra i quattro sax è fonte di ispirazione per liriche improvvisazioni.

Nasce così un omaggio, che è anche uno stimolo, attraverso gli arrangiamenti originali del gruppo, verso questa musica sempre in “movimento” e fonte di ispirazione in tutto il mondo per un sempre maggior numero di musicisti, dando nuova linfa ed interesse sia per gli esecutori che per il pubblico.

Nel programma proposto da Sax Four Fun, ritroviamo arie celebri e scolpite nell'immaginario di tutti gli amanti della musica come "Un bel di vedremo" dalla Madama Butterlfy di Puccini, "Barcarola" da Una notte a Venezia di Strauss e le Polovetsian Dances dal Principe Igor di Borodin oltre a composizioni originali dei componenti del quartetto.

Il Bistrò Rossini è a Faenza, in Piazza del Popolo, 22.