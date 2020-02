L’Orchestra Corelli dà voce a “La Serva Padrona”

Sabato 15 febbraio alle ore 18.00 il cartellone di Moments Musicaux torna ad ospitare la lirica, e lo fa con un titolo di irresistibile comicità: “La Serva Padrona”, nella versione coreografata da Marilisa Angeli per il Centro Studi Danza a.s.d. (Lugo), con l’Orchestra Corelli diretta da Chiara Cattani e le due giovani, brillanti voci di Jennifer Turri (Serpina, soprano) e Gianandrea Navacchia (Uberto, basso).

Appartenente al genere dell’Intermezzo, momento musicale di svago da rappresentarsi all’interno di un’opera drammatica, "La Serva Padrona" fu composta da Giovan Battista Pergolesi su libretto di Gennaro Antonio Federico come intermezzo dell’opera tragica in cinque atti "Il Prigionier Superbo", rappresentata per la prima volta al Teatro San Bartolomeo di Napoli nel 1733, e conobbe un tale ed immediato successo da far dimenticare l’opera principale.

LaCorelli saprà far rivivere questa pagina celeberrima in una veste inedita, proponendo un allestimento di sicuro appeal, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

ll botteghino di Moments Musicaux è già operativo e riconferma i prezzi popolari delle precedenti edizioni, come nello spirito della Rassegna: ingresso € 10 (8 € per iscritti a scuole di musica, studenti fino ai 18 anni e over 60). Bambini sotto i 6 anni e diversamente abili entrano gratis.