L'orchestra Malerbi rende omaggio a Gioacchino Rossini

Nell’ambito delle iniziative per il 150esimo anniversario della morte di Gioachino Rossini, la scuola di musica “Giuseppe e Luigi Malerbi” rende omaggio al compositore che proprio dai fratelli Malerbi approfondì i suoi studi musicali in giovane età durante il suo soggiorno a Lugo. Sarà la chiesa del Carmine, sul cui organo Callido si esibì Rossini da piccolo, a ospitare la piccola rassegna di due appuntamenti.

Sabato 26 maggio alle 21 si esibirà in brani tratti dal Barbiere di Siviglia, dalla Gazza ladra e dal Guglielmo Tell la Piccola Orchestra Malerbi; si tratta di una formazione di circa venti studenti che nonostante la giovane età si è già esibita in diversi concerti sul territorio e in Francia a Choisy-le-Roi in occasione delle celebrazioni dell’anno dedicato alla cultura italiana nella città gemella.

Lunedì 28 maggio sempre alle 21 sarà invece la volta del concerto dei docenti del Malerbi in cui si esibiranno il soprano Kelly McClendon, Monica Micheli all’arpa, Matteo Salerno al flauto, Marco Laganà al pianoforte e Davide Bertozzi all’oboe in brani tratti dalle Perle Musicali, i Pezzi di Vecchiaia, Tancredi e Italiana in Algeri.

I concerti sono a ingresso libero. Per ulteriori informazioni, chiamare lo 0545 38106, oppure visitare il sito www.scuolamalerbi.it.