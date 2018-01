L'umana "fata sdentata" arriva in libreria

Sabato 13 gennaio alle 18 presso la libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Francesca Viola Mazzoni presenta "La fata sdentata", silloge di poesie e racconti visionari pubblicata da Il Ponte Vecchio.

Dialogha con l'autrice Chiara Baldini. A seguire reading poetico.

Il libro. Scordatevi le fate dotate di luccicanza che siete abituati a trovare nelle favole, abbandonate l’idea che in questo libro si possano incontrare creature leggiadre e sognanti. La fata sdentata, infatti, è figura umanissima come conferma il suo sorriso sbilenco, per niente perfetto. Fata invecchiata e sgualcita dalla troppa vita che le è passata addosso, conserva tuttavia il potere tra tutti il più magico, quello di farsi attraversare dalle delusioni senza incrinarsi. Sa ancora stupirsi e questo la rende la fata più fata di tutte.

Dopo il successo di Una mente insolente, Francesca Mazzoni si cimenta in testi poetici di coinvolgente intensità, dotati di una carica espressiva rara: la parola vi si distende senza filtri e senza finzioni, una parola per la quale l’autrice è disposta a “sporcarsi le mani”, a rivelarsi nella oscura e trasparente pienezza di sé, non risparmiando un solo etto di inchiostro e di cuore.

Con uno stile decisamente originale e spesso irriverente ci affida in tal modo la sua esperienza di vita, persino le sue idiosincrasie, permettendo al lettore di partecipare e agli aneliti e alle scoperte di una donna di tesa sensibilità e soprattutto ai suoi incanti: in definitiva a un mondo in cui si soffre molto ma si gioisce ancora di più.

I prossimi incontri in libreria saranno:

- venerdì 19 gennaio alle 18 Liliana Casadei presenta "Le imperfezioni"

- sabato 27 gennaio alle 18 Paolo Capponi presenta "Kurnugia"

- sabato 10 febbraio alle 18 Paolo Casadio presenta "Il bambino del treno"