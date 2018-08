La Bandeandré celebra dieci anni di musica con un live in piazza

Sabato 18 agosto 2018 alle ore 21.15 in Piazza San Francesco a Ravenna si terrà il concerto della Bandeandré in onore del grande cantatautore genovese: “2018, dieci anni di musica dedicata alla poesia di Fabrizio De André”.

“Sono passati ormai dieci anni da quando ci siamo ritrovati per la prima volta. - racconta Gianluigi Tartaull - Sono cambiati i governi, la crisi economica ha stravolto un po’ tutto il mondo, le guerre e la fame hanno messo in moto migrazioni epocali, ma a questo traguardo Bandeandré è arrivata compatta. In tutto questo tempo abbiamo arricchito il nostro repertorio e affinato le tecniche esecutive. Era, direi, inevitabile, come lo sono qualche capello in meno e qualche ruga in più. Soprattutto, abbiamo constatato, per il nostro piacere e per quello di chi ci ascolta, che le canzoni di Fabrizio De André non hanno tempo e continuano a favorire quel contatto umano che oggi fa così fatica a sopravvivere.”

Bandeandré è composta da Gianluigi Tartaull voce e chitarra, Nazzarena Galassi voce, Caterina Sangiorgi flauti e voce, Stefano Fabbri Percussioni, Giacomo Sangiorgi basso elettrico, Luca Vassura fisarmonica, Raimondo Raimondi chitarra, mandolino e mandola.

Nel 2010 il gruppo ha registrato il concerto al teatro Rasi di Ravenna da cui è nato il primo CD live. Dopo “Ricordando Fabrizio”, Bandeandré ha esplorato più a fondo la sua ricerca sulla spiritualità e sul bisogno dell’uomo di una dimensione anche metafisica con “L’amore sacro e l’amor profano”. Poi è venuta la riproposizione di “Non al denaro, né all’amore né al cielo”, all’interno del progetto intitolato “Il suonatore Jones e altre storie”. Sono seguiti “Storia di un impiegato”, riproposto nel progetto “Non ci sono poteri buoni”. Poi “De Andrè: gli anni 70”, che ha ripercorso gli anni fondamentali per la vita artistica e privata di Faber. Infine nella primavera 2018 è uscito il disco tributo 2018 Bandeandré.

L’ingresso è libero.