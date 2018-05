La Banditaliana presenta il nuovo album "Argento"

Il 14 agosto Faenza ospita il concerto della Banditaliana.

A quattro anni dal successo di “Maggio”, album pluripremiato e molto apprezzato dalla critica specializzata, Banditaliana torna con il nuovo lavoro “Argento”, per festeggiare i 25 anni di attività. Il disco esce per Visage Music, l’etichetta discografica della band, ed è distribuito in Italia da Materiali Sonori.

Il quartetto, fondato nel 1992 da Riccardo Tesi, è ormai uno dei gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale. Oltre mille concerti nei più importanti folk & jazz festivals di tutta Europa fino all’Australia, Canada e Giappone, cinque album all’attivo come band ai quali si aggiungono altrettante produzioni originali sotto altro nome.