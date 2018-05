"La  bellezza dentro" il reportage di Giampiero Corelli sulle carceri femminili

Giovedì 31 maggio, alle 15,30, presso l’Aula di Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna e alla presenza delle massime Autorità cittadine, si tiene l’inaugurazione della mostra fotografica del fotoreporter Giampiero Corelli “La bellezza dentro - donne e madri nelle carceri italiane”.

E’ la prima volta che i locali del Tribunale ospitano una manifestazione artistica. L’evento è condotto dalla giornalista Leda Santoro, mentre la presentazione della mostra viene tenuta da Maria Vittoria Baravelli, curatrice d'arte fotografica, che scrive: "Per molti reporter la fotografia si configura come un autentico lasciapassare; un passaporto che permette di viaggiare fino ai confini del mondo. Ma il viaggio che Giampiero Corelli racconta con la sua mostra non è esotico, lontano e sospeso in un tempo sconosciuto, ma radicato in una realtà non così lontana da noi eppure all'apparenza invisibile. Corelli offre la possibilità di vedere quello che forse non avremmo mai visto, donandoci persino una temporanea ubiquità. Un viaggio dentro i confini dell’essere umano. È la prima volta che un luogo come il tribunale ospita una mostra fotografica che unisce la parte culturale, artistica della fotografia al contenuto sociale delle immagini, e questo è motivo per pensare che si possa fare cultura anche in luoghi che non sono adibiti a tale funzione".

L’evento viene concluso da una relazione dell’avv. Marco Martines sulle novità della recente riforma dell’ordinamento penitenziario.

La mostra continua fino al 30 giugno.