La Bottega degli Apocrifi porta in scena "Lorenzo Milani"

La Bottega degli Apocrifi presenta lo spettacolo Lorenzo Milani, di Stefania Marrone, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio (inizio ore 21, domenica ore 15.30) al Teatro Alighieri di Ravenna.

Lorenzo Milani, prete dalla vocazione improvvisa e tardiva che non ha dato tregua alla Curia fiorentina, ha creato la Scuola Popolare di San Donato e ha accusato la Chiesa di schierarsi dalla parte dei padroni, pagando queste accuse con l’esilio a Barbiana e facendo di quella cima inospitale il centro del mondo. Stefania Marrone e Cosimo Severo scelgono di raccontare la sua storia dalla fine, quando Lorenzo, malato, è a Firenze e cerca di persuadere sua madre, l’agnostica intellettuale Alice Weiss, che lui non avrebbe potuto fare altrimenti e che quello che è stato ha avuto un senso.

Oltre all’usuale incontro con la Compagnia (sabato 27 alle 18), Ravenna Teatro ha poi scelto di dedicare un ampio spazio a Don Milani per ricordarne l’importanza e l’attualità. La serie di incontri Sguardi su Don Milani si chiude quindi nei giorni dello spettacolo con due appuntamenti il 26 (Biblioteca Holden della Classense) e 27 gennaio (Liceo Scientifico).

È una sfida importante quella che Bottega degli Apocrifi ha raccolto quando nel 2014 è maturata l’idea di lavorare a questo spettacolo: una scrittura originale per raccontare una vita densa nonostante la sua brevità; la ricerca dell’uomo dentro il racconto del prete; e tutte quelle domande, ancora oggi senza risposta.

Lorenzo Milani è uno spettacolo scritto da Stefania Marrone, per la regia di Cosimo Severo, che vede in scena Nunzia Antonino, Gaetano Caputo, Nicola Di Chio, Paola Di Mitri, Miriam Fieno, Salvatore Marci e Fabio Trimigno, che ne firma le musiche originali. Le scene e i costumi sono di Iole Cilento e Porziana Catalano, il racconto animato e il disegno luci sono di Carlo Quartararo; l’editing musicale è di Edgardo Caputo, lo spazio sonoro di Danilo Mottola e Giuseppe Lamenta, il tecnico di scena è Vincenzo Scarpiello e l’assistente alla regia è Filomena Ferri.

Lo spettacolo è compreso nel programma di In pullman a teatro, una navetta gratuita per raggiungere il teatro Alighieri ideata per gli abbonati residenti nei territori delle circoscrizioni di Mezzano, Piangipane e Sant'Alberto, a cui, durante il tragitto, verrà presentato lo spettacolo dal personale di Ravenna Teatro. Punti di ritrovo e orari di partenza: a Sant'Alberto in piazza Garibaldi alle ore 19.30; a Mezzano in piazza Repubblica lato via Bassa alle 19.50; a Piangipane in piazza XXII Giugno 1944 alle 20.05.



BIGLIETTI

PLATEA E PALCO I, II E III ORDINE: sostenitore 24€ / ridotto* 20€ / under30 16€ / under20 8€

GALLERIA E PALCO IV ORDINE: sostenitore 17€ / ridotto* 15€ / under30 10€ / under20 8€

LOGGIONE: Intero 7€ / under20 5€

BIGLIETTERIE

Teatro Alighieri, via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244 (feriali dalle 10 alle 13, giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima dello spettacolo)

Teatro Rasi, via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227 (da un’ora prima dello spettacolo)

Grazie al contributo di Fondazione Flaminia sono a disposizione biglietti gratuiti per gli studenti universitari iscritti al Polo di Ravenna. I biglietti saranno in distribuzione il martedì dalle 12 alle 14 presso il Punto Ristoro a Palazzo dei Congressi e il giovedì dalle 16 alle 18 al teatro Rasi (posti limitati in base alla disponibilità dello spettacolo). Per informazioni: Ravenna Teatro tel. 0544 36239 e fondazioneflaminia.it

INFORMAZIONI

www.ravennateatro.com

ufficiostampa@ravennateatro.com

Tel. 0544 36239