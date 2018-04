La Camminata del Canale dei mulini

Martedì primo maggio a Lugo si tiene la 33esima edizione della Camminata del Canale dei mulini, passeggiate ludico-motorie con percorso a scelta di 8 o 2 km.

Il ritrovo è al centro sociale “Il Tondo”, in via Lumagni 30, a partire dalle 8 per le iscrizioni, con partenza alle 9.30. L’iscrizione costa 2 euro ed è possibile fino a dieci minuti prima della partenza. Sono previsti un punto ristoro a metà percorso e uno all’arrivo. I premi, messi a disposizione da Deco Industrie, consistono in un prosciutto per la società con il maggior numero di iscritti e ceramiche o salumi dalla seconda alla trentesima società.

Al centro sociale ci sarà inoltre la distribuzione del tradizionale garofano, a offerta libero, celebrativo della festa dei lavoratori.

Contestualmente, si svolgerà anche il 26esimo gran premio “Promesse di Romagna”, con partenza alle 9 sempre dal Tondo. La competizione si rivolge a giovani atleti, fino alla categoria Allievi; le gare si svolgeranno nel circuito all’interno del parco del Tondo.

Le iniziative sono organizzate dall’Asd Lughesina, in collaborazione con il centro sociale Il Tondo e Uisp, con il patrocinio del Comune di Lugo.