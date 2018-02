La cantante canadese Lauren Bush torna in live a Ravenna

Una star internazionale arriva venerdi 16 febbraio all'Osteria Passatelli del Mariani Lifestyle a Ravenna, nell'ambito della rassegna musicale organizzata in collaborazione con l'Associazione Jazzlife.

Fa tappa al Mariani, il nuovo tour italiano della cantante canadese Lauren Bush, nuova voce del jazz internazionale che proprio 3 anni fa, durante la prima edizione della rassegna, fece il suo debutto italiano al Mariani. Gershwin, Ellington, Berlin, Van Heusen sono interpretati dalla talentuosa cantante canadese che, artist in residence al Charterhouse, sta conquistando la piazza jazz londinese con le sue doti di scat singer. L’artista per l’occasione viene accompagnata da un organ trio made in Italy composto da tre nomi di spicco del panorama jazz italiano: Luca di Luzio (chitarra), Sam Gambarini (organo Hammond), Max Ferri (batteria).

Il concerto, in cui si raccontano vecchie storie con un vestito nuovo, è dedicato al Song book dei grandi compositori americani, Gershwin, Ellington, Berlin, Van Heusen e ad alcuni brani contenuti nell'album d'esordio di Lauren Bush, "All my treasures" dove l'artista interpreta alcuni dei brani del repertorio jazz a lei più cari, che rappresentano appunto "i suoi tesori".

Nata e cresciuta in Canada, Lauren Bush vive a Londra da oltre 5 anni. Figlia di un trombettista jazz affermato e di un’insegnante di musica, per molti anni ha considerato la musica solo un hobby. Dal 2004, dopo aver ottenuto una parte nella big band dell’università, ha viaggiato per il Nord America, esibendosi in vari festival americani, tra cui Corpus Christi Jazz Festival, Victoria International Jazz Festival, Al Idaho Jazz Festival con Bobby McFerrin esibendosi anche a Handy Park a New Orleans. Finalista del concorso Riga Jazz Stage in Lituania, a Londra si è esibita all’Elgar Room della Royal Albert Hall. Nel 2010 il quartetto di Lauren ha registrato il suo primo demo con alcuni arrangiamenti originali di standard come “Softly, as in a morning Sunrise” e “When You’re Smiling”. Tre di questi brani sono andati in onda su Metromedia Radio di New York e in alcune stazioni radiofoniche londinesi. Anche i social network hanno confermato il talento di Lauren con oltre 164.800 visualizzazioni del brano “Softly, as in a Morning Sunrise”. Nel 2016 esce il suo primo album d'esordio dal titolo "all my treasures" prodotto da Jan Shaw.

Per l'occasione, l'Osteria Passatelli del Mariani Lifestyle propone un menu alla carta con piatti della tradizione romagnola proposti secondo l'attenzione alle materie prime di alta qualità e ai prodotti tipici del territorio. Coperto, musica e anima €5. Prenotazione consigliata al 0544.215206 – info@mariani-ravenna.it. Ingresso dopo cena su disponibilità. Inizio concerto ore 21.30.