La cantautrice Eloisa Atti presenta "Edges" al bosco dei Briganti

Martedì 4 settembre alle 21 nella suggestiva cornice del Bosco dei Briganti di Fusignano (ingresso in via Romagna), la cantautrice bolognese Eloisa Atti presenta Edges, il suo nuovo disco uscito lo scorso febbraio per Alman Music.

Dodici canzoni di quel genere che viene chiamato "americana": una mescola di country, folk, blues, deviazioni jazz che sanno di legno e di polvere, ma aprono squarci più evocativi dei cieli di pianura e s'intridono di profondissime malinconie.

Edges è un disco di americana, ma all'italiana: suoni d'oltreoceano con un gusto melodico di casa nostra. E testi che raccontano storie capaci di vibrare ancora sullo sfumare della musica. Un libro di racconti che lascia qualcosa d'importante a tutti, perché i sogni dei sognatori come Eloisa dicono cose vere, magari addolcite da una melodia e da una voce in seppia, ma portano una verità umana assoluta, come certe narrazioni di McCarthy o di Steinbeck.

Prodotto dalla stessa Atti, registrato al Dunastudio di Russi da Andrea “Duna” Scardovi, mixato a Tucson dal Craig Schumacher (Calexico, Devotchka, Neko Case) e masterizzato da Giovanni Versari (Grammy 2016 ai Muse per “Best rock album”), Edges raccoglie una serie di brani originali scritti in un arco di tempo di dieci anni, tutti da Eloisa tranne Without You e Sleepy man, cofirmate da Marco Bovi.

Ad accompagnare Eloisa (voce, ukulele e concertina) una band di grandi musicisti, con lo stesso Bovi alle chitarre, Emiliano Pintori (piano e organo), Stefano Senni al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

L’ingresso è libero. La serata rientra nel cartellone dell'estate 2018 di Strade Blu, in collaborazione con il Comune di Fusignano. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 955653.