La Cappella Musicale omaggia le melodie di Mozart

La Cappella Musicale, in collaborazione con Capit Ravenna e il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, ritorna col secondo appuntamento della rassegna “Musica&Spirito” domenica 25 febbraio alle ore 18.30 nella Basilica di San Francesco di Ravenna.

Un concerto dedicato al genio di Salisburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, tutto con solisti, ottetto vocale e orchestra. L'ottetto vocale è costituito da un gruppo più ristretto di cantori che vedremo in certe occasioni e per alcune composizioni che meglio vengono eseguite da una più ridotta compagine vocale.

"Abbiamo pensato a un programma di sala interamente dedicato a Mozart. Il compositore austriaco, - dichiara il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei - riconosciuto per la versatilità della propria produzione, ha saputo esprimersi al massimo anche nella musica sacra. Eseguiremo una sinfonia e alcuni mottetti per coro e voci soliste, che riteniamo di particolare interesse per il pubblico: “Sancta Maria, mater Dei”, “Alma Dei creatoris”, il “Laudate pueri” tratto dai Vesperae solennes de Confessore e infine lo splendido “Exsultate, jubilate” per soprano, orchestra e organo. Crediamo che sia giusto impegnarci in un concerto interamente dedicato a questo gigante della musica, sia per l'importanza del compositore, sia perché si inserisce perfettamente nello spirito della rassegna". L’introduzione e le brevi riflessioni spirituali sono a cura di Padre Luciano Fanin.

Ingresso Libero

Informazioni: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com