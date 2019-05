La Cappella Musicale sulle note di Vivaldi, Bach e Telemann

Domenica 26 maggio i solisti il coro e l'orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna, si esibiscono per il concerto di maggio della rassegna Musica&Spirito.

Alle 19.30 la Basilica di San Francesco risuona delle note di Bach, Haendel, Vivaldi, Durante, Pachelbel, Schmeizer e Telemann per un'ora di ascolto a ingresso libero.

"Abbiamo deciso di preparare, per questo appuntamento" – sono le parole di Giuliano Amadei – "un'intera breve cantata di Johann Sebastian Bach, Der Herr denket un uns (BWV196) e il Magnificat di Francesco Durante in versione completa. Il nostro percorso attraverso la musica barocca intende guidare gli ascoltatori alla scoperta di un mondo ricco di tesori nascosti. Accanto ai più celebri compositori di musica sacra che ancora dopo quattro secoli riescono ad emozionare il pubblico, cerchiamo di proporre autori meno noti, ma di sicuro interesse. La riflessione musicale, inserita nel magnifico contesto della Basilica di San Francesco, diventa anche spirituale: la cosiddetta kirchenmusik, quando si esprime nel luogo per il quale era stata pensata, aumenta la potenza evocativa."