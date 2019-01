La cena vegan per aiutare il rifugio degli animali

Si tiene mercoledì 23 gennaio presso il ristorante Amaranto, in via mura di San Vitale 10 a Ravenna, la cena vegan per raccogliere fondi a favore del Rifugio Amore Bestiale.

Alla cena si possono ascoltare le tante avventure e le storie a lieto fine degli ospiti del rifugio.

Prezzo a persona: 20 Euro

Per informazioni e prenotazioni, entro il 21 gennaio: 328-7012347, 339-8952135