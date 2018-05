La Città delle bambine e dei bambini: giochi e laboratori per i più piccoli

I più piccoli tornano protagonisti di “Massa Lombarda…Città delle bambine e dei bambini”. L’iniziativa dedicata ai bimbi del nido e delle sezioni primavera, delle scuole dell’infanzia, elementari e medie torna in piazza Matteotti e al Parco Piave lunedì 7, mercoledì 9, giovedì 10 e sabato 12 maggio. Per una settimana Massa Lombarda si animerà con tanti spettacoli e laboratori.

“La Città delle bambine e dei bambini sviluppa temi cari a noi e alla cittadinanza – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi -. Il nostro scopo è infatti impegnarci a favore dei giovani, che rappresentano il nostro futuro. Questo è testimoniato dagli investimenti che stiamo facendo per fornire a loro e alla città nuove strutture in grado di accompagnarli nella loro crescita. Stiamo realizzando interventi con un investimento di circa un milione di euro. Tra questi ci sono la realizzazione di nuovi campi da tennis e di una piastra polivalente per praticare diversi sport, la sostituzione del manto di usura della pista per l’avviamento al ciclismo, oltre ai giochi al Parco Piave e al nuovo scuolabus, inaugurati pochi giorni fa”.

“La Città delle bambine e dei bambini presenta anno dopo anno un programma sempre più ricco – ha aggiunto la vicesindaco Carolina Ghiselli -. Anche in questa edizione le associazioni di volontariato e i nostri partner, che ringraziamo per il loro impegno, si sono unite per regalare ai bambini e alle loro famiglie momenti di svago e riflessione”.

La prima giornata dell’iniziativa è lunedì 7 maggio al parco Piave, dove dalle 14.30 alle 15.45 l’Auser consegnerà agli alunni delle classi quinte delle scuole elementari Quadri e Torchi i patentini. L’iniziativa è in collaborazione con Auser Massa Lombarda e Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - presidio di Massa Lombarda. È prevista una merenda offerta da Conserve Italia.

Mercoledì 9 maggio in piazza Matteotti spazio ai laboratori. Dalle 9.30 alle 11.30 c’è “Scuole dell’infanzia in festa” con laboratori dedicati alle scuole materne di Massa Lombarda. In programma il Ludobus, il “pazzo” bus pieno di laboratori e giochi per i più piccoli, e il laboratorio motorio a cura di Zerocento. Non mancheranno anche le letture animate con “A caccia dell’Orso”, a cura della cooperativa “Il Cerchio” e “Racconti… raccontati”, a cura della biblioteca 0/6 anni “Il Signor Oreste”. Dalle 11 alle 11.30 arriva invece “Il Bravo Pedone”, il progetto di educazione stradale per i grandi delle scuole dell’Infanzia di Massa Lombarda, a cura della Polizia Municipale.

Dalle 16 alle 18 la festa si sposta nei nidi e nelle sezioni primavera con laboratori a cura delle insegnanti dei servizi 0/3 anni di Massa Lombarda. Anche per loro ci sarà il Ludobus di Zerocento e “A caccia dell’Orso” di “Il Cerchio”. In programma anche una merenda offerta da BRCatering, Sodexo e Conserve Italia.

La “Città dei bambini” continua giovedì 10 maggio sempre in piazza Matteotti. Dalle 9 alle 12 arriva la “Festa dello Sport” con attività sportive e motorie per tutte le classi delle Scuole elementari Quadri e Torchi, a cura delle società sportive di Massa Lombarda. Inoltre chi vorrà potrà partecipare alla raccolta di scarpe da ginnastica usate, nell’ambito del progetto regionale “Le tue scarpe al centro”. Per i partecipanti ci sarà una merenda offerta da Sodexo e Conserve Italia.

Sabato 12 maggio dalle 9.30 alle 11.30 scenderanno in piazza Matteotti le scuole medie con il laboratorio a cura della scuola “Salvo D’Acquisto” per i ragazzi delle classi prime. La Comunità Maria Immacolata presenta giochi all’aperto sul tema del riciclo. In programma inoltre “Scarabocchiamoci, pastellando, all’aria aperta”, a cura della Scuola comunale d’Arte e Mestieri “Umberto Folli”. I laboratori non finiscono qui. In programma anche “Sabato che si fa? Si va in piazza con mamma e papà”, a cura dei genitori dei Comitati di partecipazione delle scuole e dei servizi di Massa Lombarda. Ci sarà, inoltre, un’iniziativa a cura della Consulta delle ragazze e dei ragazzi in collaborazione con Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

In piazza Matteotti, infine, non mancherà la musica con “Una città che suona”, con la presentazione di strumenti classici e moderni e possibilità di provare a suonare sotto la guida degli insegnanti della Scuola comunale di musica “Antonio Ricci”. La merenda è offerta da Conserve Italia.

Non solo Città delle bambine e dei bambini, gli appuntamenti a Massa Lombarda continuano per tutto il mese di maggio. Una vera e propria anteprima dell’iniziativa sarà la passeggiata al Parco Piave il 4 maggio quando, con partenza alle 16.30 presso la scuola Quadri e arrivo al Parco, saranno presentati i nuovi giochi inclusivi e inaugurata la Little Free Library, con una lettura animata per bimbe e bimbi dai 5 ai 10 anni a cura della biblioteca.

Domenica 13 maggio alle 14 arriva la Festa del Risveglio al Parco della Pace, a cura dell’associazione Per Massa 2000 con laboratori, letture e palloncini, mentre domenica 20 maggio alle 14.30 c’è la “Festa della famiglia”, ospitata dall’Oratorio San Giacomo di Fruges ed organizzata dalla Scuola dell’Infanzia San Giacomo. Lunedì 21 maggio alle 18 spazio alla Festa della scuola dell‘Infanzia comunale Pueris Sacrum; martedì 22 e mercoledì 23 maggio alle 20.30 la Festa della scuola si sposta alle elementari “Luigi Quadri”, accompagnata dalla consegna delle borse di studio “Matilde Pasi”, a cura della Pro Loco di Massa Lombarda. Venerdì 25 maggio alle 17 Festa della scuola dell’Infanzia San Francesco di Sales, mentre sabato 26 maggio alle 10 c’è la Festa della scuola alle medie “Salvo D’Acquisto” con consegna delle borse di studio “Silvana Zardi”, a cura della Pro Loco di Massa Lombarda, e della borsa di studio donata dalla Famiglia Baldini. Sabato 26 maggio è in programma la Notte al Museo, a cura del Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo “Francesco D’Este”; mercoledì 30 maggio alle 18 Festa dell’asilo nido Fantasilandia e Sezione Primavera comunali. Infine, giovedì 31 maggio alle 20.30 Festa della scuola elementare “Torchi”.

La Città delle bambine e dei bambini è organizzata dagli Assessorati alle Politiche educative e alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, in collaborazione con la Consulta delle ragazze e dei ragazzi, Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, le cooperative Zerocento e Il Cerchio, l’associazione Festa de Pargher, Avis, Pro Loco e Auser di Massa Lombarda e le società sportive del territorio. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Saranno inoltre partner delle iniziative le aziende Sodexo, Bassa Romagna Catering e Conserve Italia, attente alla genuinità e alla produzione con materie prime di qualità.