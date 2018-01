La comicità "Agrodolce" di Claudio Batta che parla di alimentazione

“Sipario 13”, rassegna alla sua sesta edizione, apre la nuova stagione del Teatro Binario sabato 20 gennaio alle 21.00, e replica domenica 21 gennaio alle 17.30, con Claudio Batta, un protagonista della comicità contemporanea, già consacrato al pubblico nazionale dal piccolo schermo, nei panni di Capocenere, l’Enigmista di Zelig Circus.

Ma Capocenere non è che uno dei personaggi di Claudio, così come il cabaret non è che uno dei settori in cui ha espresso il suo talento. Claudio nasce dal teatro, percorrendo, in particolare, il territorio del Teatro Comico Civile che per definizione si caratterizza come un tipo di teatro "che affronta, ridendo, argomenti sociali, temi di attualità, denuncia e critica".

Nel suo “Agrodolce” affronta l’argomento alimentazione, ironizzando sulle abitudini degli italiani a tavola, attraversando i territori più o meno conosciuti delle frodi e delle sofisticazioni alimentari, il tutto condito con una dose di sane risate.

Non siamo più quello che mangiamo, oggi siamo quello che compriamo. Ma quando andiamo al supermercato compriamo troppo. Mangiamo tanto e male, invece di mangiare poco e bene. Ingozziamo i nostri figli quando sono piccoli e quando crescono li mettiamo a dieta.

"Uno spettacolo dal tono ‘agrodolce’ perché - come ci ha spiegato Claudio Batta, parlando del titolo - fa ridere ma anche riflettere".

La rassegna proseguirà domenica 28 gennaio alle 17.30, con una giovane proposta che al Binario porta in scena un monologo dedicato alla precarietà dal titolo “Ccà nisciuno è fisso” per analizzare, con umorismo partenopeo, la sua realtà quotidiana alle prese con vicende di ‘ordinaria instabilità’. Firma la regia l’attrice e comica Alessandra Faiella.

La biglietteria del teatro Binario sarà aperta un’ora prima di ogni spettacolo. Per informazioni e prenotazioni ai singoli spettacoli: 373 5324106 oppure www.cambiobinario.it oppure sulla pagina Facebook di Cambio Binario. Biglietti a partire da 12 euro.

Il Teatro Binario si trova in Viale Vassura 18/a Cotignola (RA).