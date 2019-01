La commedia francese "7 uomini a mollo" a Palazzo Vecchio

Il prossimo film della rassegna Cinema di Palazzo Vecchio, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo, è 7 uomini a mollo di Gilles Lellouche, in programma venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 gennaio alle 21.15.

La commedia francese indaga le debolezze, le insoddisfazioni e le infelicità di un gruppo di uomini ormai non più giovani ma pronti a mettersi in gioco partecipando a una gara di nuoto sincronizzato in Norvegia. La storia è narrata attraverso la voce fuori campo, goliardica e sarcastica, di Mathieu Amalric.

Il successivo appuntamento della rassegna sarà con Mia Martini – Io sono Mia di Riccardo Donna, in programmazione martedì 15 e mercoledì 16 gennaio alle 21.15.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

Le proiezioni iniziano alle 21.15.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.