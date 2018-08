La commedia italiana all'arena delle Cappuccine

Due commedie italiane sono in programma nel fine settimana al cineparco delle Cappuccine per la rassegna Bagnacavallo al cinema.

Venerdì 17 e sabato 18 agosto si proietterà Io sono Tempesta di Daniele Luchetti, un film con Marco Giallini che interpreta Numa Tempesta, un ricco finanziere che per una vecchia condanna per evasione fiscale deve scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza.

Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini è invece in programma domenica 19 agosto, in replica poi lunedì 20. La regista racconta la fine di una relazione e la costruzione di una nuova vita e di un amore inaspettato.

Fino al 31 agosto, Bagnacavallo al cinema proporrà ogni sera i migliori film italiani e stranieri. La rassegna è gestita da Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli del Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. L'arena delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Prezzi dei biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto fino a 18 anni e soci Libreria Alfabeta.

Abbonamento 10 ingressi: 40 euro.