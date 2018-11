La commemorazione dei Martiri di Madonna dell’Albero: 56 vittime innocenti

In occasione della 74ª commemorazione dei Martiri di Madonna dell’Albero, domenica 25 novembre alle 10 dal Bronson (ex Circolo Endas), via Cella 50 a Madonna dell’Albero, partirà il corteo preceduto dal Gonfalone della Città di Ravenna, con accompagnamento della Banda musicale cittadina.

La prima tappa sarà la Parrocchia di Madonna dell’Albero, via Cella 99, per l’omaggio alla lapide di don Domenico Turci, ucciso il 17 novembre del 1944 perché sorpreso dai tedeschi a segnalare le mine sepolte. Seguirà la deposizione di corone in memoria delle 56 vittime della barbarie nazista al Sacrario dei Martiri, via 56 Martiri, con il saluto di Antonio Mellini e l’intervento di Federica Del Conte, assessore del Comune di Ravenna. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà al Bronson.

Le iniziative sono state realizzate dall’assessorato al Decentramento, dal Consiglio territoriale Ravenna Sud in collaborazione con Comitato cittadino di Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero.

Fu una delle pagine più tragiche della storia ravennate a pochi giorni dalla liberazione della città. Il 27 novembre del 1944 furono uccisi a Madonna dell’Albero dai tedeschi 56 civili: 16 bambini, 8 anziani, 17 donne e 15 uomini. Abitavano in via Nuova, ora via 56 Martiri. Per ricordare la strage, nel 74° anniversario, il Comune di Ravenna e l’Anpi, organizzano, dal 19 al 26 novembre, una serie di eventi commemorativi con spettacoli teatrali, incontri formativi e l’omaggio al Sacrario dei Martiri, con uno sguardo rivolto alle giovani generazioni.