La compagnia ravennate Panda Project su Radio Città del Capo con la trasmissione “Minuti”

Non c'è niente di più comodo e immediato dei messaggi vocali per comunicare con persone distanti da noi. A maggior ragione, se a doversi scambiare informazioni sono i soci di una compagnia teatrale sparsa per l'Europa, come i ravennati Panda Project, la scelta di questo strumento sembra essere quasi ovvia. Eppure anche il messaggio vocale, come ogni altro mezzo di comunicazione, presenta qualche svantaggio. Capita a tutti di ricevere registrazioni lunghe anche dieci minuti e di non sapere come trovare il tempo di ascoltarle.

È quello che è successo a Hendry Proni, Beatrice Cevolani e Delia Trice: ostruite da messaggi vocali lunghissimi, le loro chat rischiavano di impedire la comunicazione invece di facilitarla. A un certo punto, imporsi una brevità minima è diventata quasi un'esigenza etica: le registrazioni dovevano durare al massimo un minuto. Un minuto per arrivare dritti al punto, scambiarsi le informazioni essenziali, condividere quelle piccole illuminazioni (una bella frase, un'idea fugace, un aneddoto divertente) che formano la base di ogni relazione creativa.

Da questa esperienza è nata l'intuizione di costruire un programma radiofonico incentrato sulla condivisione di queste “pillole vocali” minime, intitolato appunto Minuti, che ha debuttato in anteprima su radiosonora.it, web radio di Bagnacavallo nata 9 anni fa, ormai un punto di riferimento per gli amanti della buona musica del nostro territorio. La partecipazione degli ascoltatori – l'inclusione del pubblico è infatti una costante nel lavoro teatrale dei Panda – e la freschezza di questo nuovo format radiofonico hanno attirato l'attenzione di Radio Città del Capo, storica emittente bolognese, che ha deciso di ospitare la trasmissione sulle sue frequenze (94.700-96.250 Mhz), ogni sabato mattina (7.35) e in replica ogni mercoledì sera (22.45), dal 14 aprile. Un bel traguardo per la compagnia, divisa fra Ravenna, Bologna e Copenaghen, che riesce così a portare avanti la sua attività artistica anche a distanza.

Ovviamente per tutti gli ascoltatori sarà possibile partecipare alla trasmissione inviando il loro “minuto” audio sia via mail (minuti@pandaproject.it) che via Whatsapp, al numero 370 3531811.

Le attività della compagnia non finiscono qui. Il prossimo giovedì 12 aprile, infatti, i Panda parteciperanno all'iniziativa “Le tue scarpe al centro”, una campagna promossa dall'Arpae dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con i Ceas (Centri di educazione alla sostenibilità), per sensibilizzare al riciclo e all'economia circolare. In questa giornata, che si svolgerà durante il Trofeo Deggiovanni allo stadio comunale “Muccinelli” di Lugo, verranno raccolte le scarpe usate degli atleti, che forniranno la gomma necessaria a costruire una pavimentazione antitrauma per le aree giochi dei bambini del Comune di Amandola, in provincia di Fermo, colpito dal sisma del 2016.

Dalle 15 alle 17 Hendry Proni e Annalisa Salis intervisteranno i partecipanti, chiedendogli di raccontare in un minuto le storie delle loro scarpe usate. Con il materiale raccolto i Panda ricaveranno una puntata speciale di Minuti, che andrà in onda il prossimo venerdì 27 aprile alle 18 su radiosonora.it. A conferma che il riciclo non fa bene solo per l'ambiente, ma anche per il nostro spirito.