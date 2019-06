La Corelli porta le sue produzioni originali a "Recondite Armonie"

La Corelli firma per "Recondite Armonie 2019" due produzioni originali all'insegna della sperimentazione e della contaminazione. In scena venerdì 28 giugno alle ore 21:00 alla Cava Marana di Brisighella: “La Spada nella Roccia” su musiche di Benjamin Britten e adattamento testuale di Teresa Maria Federici e “Il Gatto Nero” dal classico di E.A. Poe, musicato per LaCorelli da Danilo Comitini, compositore della nuova generazione già pluripremiato per la sua scrittura audace e innovativa. Una favola e un racconto noir: due grandi classici dalle atmosfere contrapposte rivivranno nella narrazione di Teresa Maria Federici, che sarà accompagnata dall'Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli diretto da Jacopo Rivani.

Se con la favola tratta dal romanzo di Terence Hanbury White (1938) l'ascoltatore potrà sognare ripercorrendo l’infanzia mitica del grande e leggendario Re Artù, il racconto di Poe (1843) sarà una discesa negli inferi della follia umana, una rapida immersione nelle atmosfere più cupe che il maestro del noir e del brivido ha saputo disegnare con la sua ineffabile penna.

Una sfida, per La Corelli, rappresentare questi due esempi così diversi e così illustri del nostro patrimonio narrativo: un esperimento accattivante, che attinge a piene mani e con coraggio alla libertà creativa e all'inconsueto.

La serata è ad ingresso gratuito, con la sola offerta libera, destinata alle attività della Scuola di Musica “Sarti” di Faenza. La Cava Marana si trova a circa 2 km da Brisighella, in direzione Riolo Terme, presso il parcheggio della grotta Tanaccia, strada provinciale Monticino-Limisano. Si consiglia un abbigliamento adeguato alla temperatura interna della cava (18° C circa), e di organizzarsi autonomamente con sedie o cuscini per un maggior comfort.