La corsa "con gli occhi di Loris". Una gara per rompere le barriere

Domenica 6 maggio a Ravenna si svolge la podistica “Corri con gli occhi di Loris” dedicata a Loris Capanna, campione italiano non vedenti di maratona.

La partenza è al Pala de Andrè, alle 10, si possono fare due percorsi di 6 e 4 km. Il ricavato della corsa va all’A.p.s. “Non ho paura del buio” fondata da Loris Capanna per rompere le barriere dell’indifferenza.

Alle 11,15 si svolge una corsa o una camminata simulando i non vedenti (bendati), accompagnati da atleta guida, con possibilità di cambiare ruolo. L’evento si svolge su anello di 500 metri piatto, asfaltato e riservato per garantire la massima sicurezza, aperto anche ai bambini accompagnati dai genitori. La quota di iscrizione è di 2,5 euro, con premio di partecipazione e premiazione per le società più numerose.

Durante la giornata, promossa da Atmosphere Ayurvediche Asd con il patrocinio del Comune e la preziosa collaborazione della Uisp, si svolge anche il concerto del cantautore Stefano Montalti.