"La decima musa" secondo gli Harmonicus Concertus

Parte venerdì 4 maggio la tradizionale rassegna primaverile del “Suono antico”, giunta alla ventitreesima edizione, che prevede quattro concerti all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in vicolo Belletti 2.

La programmazione inizia con gli Harmonicus Concentus in “La decima musa: composizioni a tavola”. Il pubblico ascolterà le musiche di Telemann, Biber, Schein per archi cembalo e tiorba. Il concerto è dedicato alle allusività gastronomiche in musica, da banchetti e mense ai pranzi regali, tutto il corredo che la cucina offre alla musica, in un rapporto di ambiguità che si gioca tra la fame atavica e proverbiale del musicista e lo sfarzo delle tavole apparecchiate per il palato di re, principi e cardinali.

I successivi appuntamenti saranno venerdì 11 maggio con l’Ensemble Mariani, venerdì 18 maggio con Katia Ghigi al violino e Michele Rossetti al pianoforte, infine, venerdì 25 maggio con l’Ensemble Festa Rustica.

Tutti i concerti iniziano alle 21. L’ingresso per ogni serata costa 8 euro. Per ulteriori informazioni, contattare i numeri 0545 955653 e 0545 955668.