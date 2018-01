“La disabilità in una comunità che si cura”, il convegno all’Almagià

“La disabilità in una comunità che si cura - ripensare servizi e professionalità, informazione e collaborazione" è il tema del convegno che si terrà venerdì 26 dalle 9 alle 16.30 alle Artificerie Almagià. Il programma dei lavori si articolerà tra mattina e pomeriggio e prevede gli interventi di avvocati, psicologi, psicoterapeuti, responsabili e operatori di fondazioni e associazioni impegnati nell’assistenza e nella cura delle persone con disabilità. Il seminario si propone come occasione di incontro e di riflessione anche creativa su problematiche comuni per la piena realizzazione di una città dove ognuno possa stare bene, dove ogni cittadino abbia un luogo dove essere a casa e dove tutti possano fare l’esperienza di sentirsi accolti.

Il convegno verrà aperto alle 9.15; interverranno Daniela Poggiali, dirigente gestione sociale associata dei servizi sociali dei Comuni di Ravenna Russi Cervia e Roberta Mazzoni, direttore distretto socio sanitario di Ravenna. Seguiranno le relazioni di Ottavia Amadei, avvocato del Foro di Ravenna su “Disabilità e strumenti giuridici di tutela: recenti applicazioni giurisprudenziali”; di Fabio Comunello, psicologo, psicoterapeuta, presidente bioFattoria sociale Conca d'Oro su “La disabilità: un mondo possibile”. Quindi potranno essere ascoltate le esperienze sul campo di Giovanni Coletti, presidente Fondazione Trentina per l'Autismo su “Casa Sebastiano, una nuova visione dell'autismo”; di Davide Del Duca, Fondazione Bambini e Autismo onlus di Pordenone; di Sante Ghirardi, di Marinando associazione onlus Ravenna; di Fabio Magnani, CavaRei cooperativa sociale Forlì su “Il progetto CavaRei: un percorso di partecipazione della comunità e di innovazione nei servizi per la disabilità”; di Emidio Mandozzi, coordinatore cooperativa Locanda del Terzo settore su “Professione Centimetrozero politiche attive del lavoro in una comunità inclusiva”. Dopo una pausa, i lavori riprenderanno alle 14 con un open space condotto da Gerardo De Luzenberger e si concluderanno alle 16,30 con l'esibizione della band Abbi Dubbi Ravenna. Sono convocate a scopo conoscitivo le commissioni consiliari 2 “Servizi sociali, volontariato, casa e decentramento” e 4 “ Ambiente, sanità pubblica e qualità della vita”. La partecipazione è gratuita. E’ gradita l’iscrizione scrivendo ad accoglienzasociale@comune.ra.it oppure telefonando al numero 0544482550, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.