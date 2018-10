La fantastica Clarice Assad apre la stagione di musica a Russi

Sarà lo spettacolo di punta di una imponente stagione concertistica ad aprire giovedì 18 ottobre, ore 20.45, il cartellone 2018/2019 del teatro comunale di Russi con un concerto di Clarice Assad (voce e pianoforte), accompagnata da Paolo De Stefano (chitarra).

La pianista americana, produttrice e musicista jazz, la cui musica è stata registrata e interpretata dai più grandi solisti, direttori e orchestre del mondo, si esibisce professionalmente dall'età di 7 anni. Figlia di Sergio Assad, uno dei più noti chitarristi e compositori odierni, l'artista canta in diverse lingue ed è dotata di un prezioso talento per l'improvvisazione scat. Ad accompagnarne l'esibizione la chitarra classica di Paolo De Stefano, chitarrista e compositore, fondatore con Luigi De Leo del Duo Eterna definito dalla critica "extraodinarily talented".

Artista versatile, Clarice Assad è un'apprezzata pianista, produttrice e musicista jazz con un prezioso talento per l'improvvisazione scat. Le sue creazioni sono caratterizzate da un'ampia varietà di stili.

Originaria di Rio de Janeiro, è nata in una delle famiglie brasiliane più famose nell'ambito musicale (è la figlia di Sergio Assad, uno dei più noti chitarristi e compositori odierni); si è esibita professionalmente sin dall'età di sette anni.

Come musicista, Assad ha ricevuto un notevole successo di pubblico e critica per le sue performance sia per le proprie creazioni sia per i suoi arrangiamenti di canzoni popolari brasiliane e jazz. Si è esibita al Jazz at Lincoln Center, al Caramoor International Jazz Festival, alla Carnegie hall, al Metropolitan Museum of Art di New York, al Concertgebow di Amsterdam, al San Francisco Jazz, alla Pick-Staiger Concert Hall di Chicago, al Casinò di Parigi e al Palais des Beaux Arts di Bruxelles. Canta in portoghese, francese, italiano e inglese e cerca di utilizzare la voce come strumento, creando una vasta gamma di tecniche innovative