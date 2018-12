La favola di Natale di Guareschi

Speciale appuntamento dell’evento Natale con Giovannino Guareschi a Cervia: domenica 23 dicembre 2018 alle ore 16:30 presso la Sala Rubicone (nei Magazzini del Sale di Cervia, via A. Evangelisti Cervia) vi sarà la lettura a più voci, con le musiche originali della prima edizione, de La favola di Natale, racconto scritto dal grande Giovannino durante la sua prigionia e recitata ai suoi compagni di sventura la Vigilia di Natale del 1944.

Nella stessa sala sarà ancora visibile, fino al 26 dicembre 2018, la mostra con illustrate tratte dal citato racconto e le tavole del fumetto Il Compagno Gesù (per gentile concessione della ReNoir editore) e altre immagini legate al Mondo Piccolo di Guareschi ed anche a Cervia dove lo scrittore morì il 22 luglio 1968.

Giovannino Guareschi è lo scrittore italiano più tradotto all’estero grazie ai personaggi di Don Camillo e Peppone. I racconti del Mondo Piccolo sono stati tradotti in molteplici lingue, compreso il coreano e in Corea Don Camillo a fumetti è stampato a colori. Eppure in Italia è praticamente uno sconosciuto. O meglio, non è conosciuto per il suo valore di autore, “relegato e confinato” per una buona parte della critica, tra gli autori “che hanno avuto una facile popolarità grazie al cinema”, dimenticando che i film furono realizzati come conseguenza del grande successo che i suoi racconti stavano avendo non solo in Italia. A 50 dalla morte - Guareschi morì a Cervia il 23 luglio 1968 - mentre la televisione ripropone periodicamente la saga di Don Camillo e Peppone, i suoi libri vengono ripubblicati e i fumetti hanno grande successo, si parla dei suoi personaggi ma non del Giovannino autore! Forse perché il “Mondo piccolo” così caro a Guareschi stava lentamente scomparendo già allora, soffocato da un sistema economico finanziario sempre più colluso con la criminalità, la rivolta studentesca era alle porte e stavano nascendo gruppi estremisti che terrorizzeranno il paese dopo qualche anno. Ma non si ricorda che il messaggio di speranza insito nelle opere di Guareschi ha valore proprio quando i tempo sono più bui.