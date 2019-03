La favola secondo gli animali: "Lo zoo di Pinocchio"

Giovedì 4 aprile, ore 17.30, al Teatro Rasi di Ravenna va in scena Lo zoo di Pinocchio, uno spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni.

La nota storia di Pinocchio viene attraversata dal punto di vista dei tanti animali che popolano le pagine del libro, raccontata con poche parole e con l’incanto delle figure e dei gesti. Dalle azioni di due improbabili demiurghi, accompagnati da due musicisti in scena, si dipana uno strano bestiario che va dal grillo parlante che non parla, ma frinisce, al pulcino e la gallina, al colombo viaggiatore, al serpente, al gigantesco pescecane; un bestiario, o uno zoo, che ci indica la giusta strada alla ricerca della figura di Pinocchio, alla ricerca in fondo, della nostra umanità.

Affrontare Le avventure di Pinocchio con originalità non è tanto semplice. Si tratta di uno dei libri più diffusi al mondo, oggetto di infinite riduzioni teatrali e cinematografiche. Anche Drammatico vegetale tra i tanti ha già affrontato l’argomento, se così si può dire, realizzando un fortunato spettacolo su Pinocchio nel lontano 1990; lo spettacolo, giocato sul tema della bugia come gesto irriverente ma creativo, è stato presentato in Italia e all’estero per molti anni. Perché allora tornare su un tema apparentemente così sfruttato? Questo è il destino delle grandi storie, che non finiscono mai di stupirci e stimolare la nostra creatività. Fino a farci cadere di nuovo nella rete pinocchiesca.

L’azione scenica è accompagnata dalle musica eseguita dal vivo di Jenny Burnazzi al violoncello e Andrea Carella alla chitarra classica.

Biglietti: 6€ intero, promozione famiglia (2 adulti + 2 bambini) 20€.