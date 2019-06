La Festa mercato inizia da “le vie dell’arte”

Parte a Massa Lombarda la Festa Mercato. Inoltre giugno è il mese dell’arte dedicata ai bambini: sono infatti in programma diverse attività artistiche, tutte pensate per i più piccoli.

Venerdì 14 giugno alle 10.30 al centro culturale “Carlo Venturini”, in viale Zaganelli 2, è in programma un’attività guidata per scoprire la collezione d’arte del museo e un laboratorio per creare opere d’arte ispirate ai dipinti (per bambini dai 5 anni in su).

Sempre venerdì 14 luglio dalle 19 alle 23.30 in occasione della “Festa mercato”, piazza Matteotti e via Vittorio Veneto diventeranno “le vie dell’arte”: le strade si animano con mostre, musica, spettacoli, mercatini e animazione per i più piccoli. Ci saranno anche l’esposizione delle opere dei corsisti della Scuola arti e mestieri per le vie del centro e il saggio delle allieve della scuola Danza & Danza. Alle 20.30 laboratorio creativo per tutti i bambini

In via Vittorio Veneto e piazza Matteotti l’esposizione della scuola arti e mestieri “Umberto Folli” e dalle 20.30 laboratorio creativo per bambini a cura del Pastello e l’esposizione del Circolo fotografico massese. Alle 21 sul palco centrale il saggio delle bambine di Danza & Danza e lo spettacolo “Daara”, con balli e percussioni africane.

Le attività al “Venturini” sono gratuite con prenotazione necessaria contattando la biblioteca al numero 0545 985812, oppure inviando una email a biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.