La festa rocksteady della Big Banana Orkestra chiude Spiagge Soul 2018

Si chiude con la festa rocksteady della The Big Banana Orkestra il calendario ufficiale di Spiagge Soul, il festival diffuso e gratuito che dal 14 luglio anima i lidi ravennati con la musica dell’anima. La band, formata da alcuni dei migliori musicisti romagnoli, suona mercoledì 1 agosto in piazza Vivaldi a Lido Adriano (alle 21.30) e propone un viaggio nei ritmi in levare che dalla Giamaica degli anni Sessanta hanno segnato la musica occidentale fino allo ska e al reggae contemporaneo.

Dopo questo concerto finale ci sarà poi una ripresa con due appuntamenti aggiuntivi: l’esibizione dei francesi Lehmanns Brothers venerdì 10 agosto (con festa dj set notturna, al Bagno Kuta di Punta Marina dalle 22.30) e quella del 13 agosto di due grandi artisti internazionali, Andy J. Forest & Roberto Luti (al Marlin Beach alle 22).