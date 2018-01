La fiaba di Cenerentola in scena al Rossini

Torna al Teatro Rossini la rassegna di Teatro Ragazzi, con la direzione artistica della Drammatico Vegetale-Ravenna Teatro. Il cartellone prevede la messa in scena di tre spettacoli dedicati ai bambini.

Domenica 21 gennaio, alle 16, va in scena Cenerentola con con Mariliana Bergamo / Chiara De Pascalis, Antonio Miccoli, Francesca Nuzzo/Federica Mancarella, Serena Rollo/Marina Tutusaus Farran, Fabio Tinella.

Al tempo della nostra storia Cenerentola viveva, orfana, confinata a far la serva in casa propria per la sua super matrigna che le è madre e padre allo stesso tempo e per le sorelle goffe e culone.

Al tempo della nostra storia c’era anche un principe, timido e impacciato, che non era mai uscito dal regno e per farlo accasare ai regnanti non era restato che organizzargli una festa, un ballo, anzi due, forse tre.

Lo spettacolo nasce dall’incontro della compagnia teatrale Factory con la compagnia di danza Elektra con la voglia di costruire assieme una nuova avventura che esplori un linguaggio nuovo per entrambe.

I prossimi appuntamenti saranno domenica 4 febbraio con lo spettacolo Ho un lupo nella pancia e domenica 18 febbraio con Peter Pan.

Inizio spettacolo ore 16. La biglietteria apre alle ore 15 del giorno di spettacolo.

Il prezzo dei biglietti è di € 6,00 per gli adulti e di € 4,00 per i bambini.