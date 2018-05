Il Rione Verde di Faenza dedica una mostra a Giuseppe Tampieri nel quarto anniversario della sua scomparsa. L’inaugurazione si tiene nel pomeriggio di sabato 2 giugno.

“La figura femminile nella pittura di Giuseppe Tampieri” è il titolo della mostra curata da Claudio Casadio che viene inaugurata alle 16 nella saletta espositiva al piano terra della sede del Rione Verde in Via Cavour 37 a Faenza.

Tampieri, del quale domenica 17 giugno si celebrerà il quarto anniversario della morte, era nato il 9 marzo 1918; è stato uno dei grandi artisti del Novecento faentino: pittore, incisore, disegnatore, grafico, scultore. Appassionato anche di letteratura e musica, nel 2009 venne insignito dal Comune di Faenza del riconoscimento di “Faentino sotto la Torre”. La sua attività espositiva è stata frenetica, toccando tutte le principali città d’Italia, la Spagna e la Germania.

L’esposizione al Rione Verde, realizzata con opere di proprietà privata, è dedicata alla figura femminile nella pittura dell’artista faentino: un universo di affascinanti modelle, di volti e sguardi sensuali, di nudi dai corpi proporzionati. “La donna è spesso indecifrabile - ha detto Tampieri in un’intervista del 2013 -, ha tanti lati misteriosi e, del resto, l’arte stessa è un mistero; forse per questo io, come artista, ho avuto la fortuna di intendermi sempre con le donne che ho conosciuto”. Figure femminili - eleganti, esotiche, misteriose e sensuali - che il Maestro colora con azzurri lunari, bruni, neri, rossi.

La mostra delle opere di Giuseppe Tampieri può essere visitata, con ingresso libero, fino a domenica 24 giugno nella saletta delle esposizioni della sede del Rione Verde in Via Cavour 37 tutti i giorni negli orari d’apertura del “greenTA Bar”, dalle 7 alle 24.