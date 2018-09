Birra, street food, concerti e negozi aperti fino a tarda sera alla "Filanda"

Sabato 29 settembre allo Shopping Center La Filanda (Via della Costituzione, 28, ex Area Neri, Faenza) – dalle ore 15.30 alle 22.30 si terrà "La Filanda BeerFest", una festa della birra volta a valorizzare i prodotti e gli artisti romagnoli, con un ricco programma di musica, giochi e intrattenimenti per tutta la famiglia. La birra artigianale sarà fornita da birrifici locali come Cajun, Valsenio, Hopinion e Bizantina; inoltre sarà possibile gustare i fritti impanati e altre delizie dell’itinerante Food Truck PankoFood e Cinemadivino.



Il trio acustico folk forlivese gli Etilisti Noti, che si esibirà dalle ore 17.30 alle 19.30, accompagnerà musicalmente i visitatori del Centro, mentre la band new funk Mobius si esibirà sul palco dalle ore 21.00 alle 22.30. Infine, anche il musicista cantante Moreno Lombardi parteciperà all’evento: in particolare sfoggerà il proprio repertorio dalle 16.00 alle 17.30 e dalle 19.30 alle 20.30.

Nel corso dell’evento, poi, i rievocatori medievali della Corte di Giovedìa interverranno con tornei di spada a tenzon d'arme, mentre la rinomata Sala d’Arme Achille Marozzo si cimenterà in esibizioni di scherma storica e impartirà lezioni gratuite agli appassionati in erba: rivivere la Storia non sarà mai stato così piacevole. Non mancheranno, inoltre, i giochi da tavolo per grandi e piccini, grazie al RisiKo! Club “Il Cannone” di Faenza.

