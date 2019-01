La finanziaria 2019: Un seminario per comprendere li nuovo regime forfettario

Venerdì 18 gennaio 2019, dalle ore 18,30 alle 20,00, all’Hotel Cavallino di Faenza (RA), in Via Forlivese 185 (RA), si svolgerà il seminario gratuito

LA FINANZIARIA 2019: LA FLAT TAX / REGIME FORFETTARIO, tenuto dal dr. Commercialista Gian Luca Bertoni – Studio Bertoni & Partners,

professionista convenzionato con Federmanager Bologna – Ravenna.



Il seminario, organizzato da Federmanager Bologna - Ravenna, affronterà le novità della Finanziaria relative alla flat tax (nuovo regime forfettario): i casi di esclusione, le criticità e i vantaggi dal punto di vista burocratico e fiscale.



A seguire aperitivo di networking per i partecipanti intervenuti.



RSVP: ravenna@federmanager.it

tel. 051 0189900