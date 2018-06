La folksinger Emma Tricca all'Hana-Bi

Giovedì 21 giugno, alle 21.30, il bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna ospita il concerto di Emma Tricca. Ingresso gratuito.

Definita come una "scultrice della nuova era d’oro del folk", Emma Tricca è una cantautrice italiana ben nota al pubblico inglese. Folk, blues e jazz sono la sua marca stilistica. Il terzo album “St. Peter” è stato prodotto da Jason Victor (chitarrista dei The Dream Syndicate) e vede alla batteria Steve Shelley (Sonic Youth), che l’accompagneranno per l’occasione anche in questo tour.

La “fuga dei cervelli” ci restituisce via Londra questa perla originaria di Chieti. Fenomeno di culto del folk osannato dalla stampa britannica che conta (Mojo, Uncut, NME), Emma Tricca si porta appresso il marchio di garanzia di due mostri sacri della musica alternativa di tutti i tempi: Steve Shelly dei Sonic Youth dietro le pelli e Jason Victor dei riformati The Dream Syndicate alla sei corde.

Lo scorso 20 aprile è uscito “St. Peter”, terzo lavoro sulla lunga distanza di Emma Tricca. Un album dalla bellezza cristallina come la sua voce che, con candore e poesia, trasporta l’ascoltatore in un dimensione onirica e visionaria, anche se la musicista sottolinea di limitarsi “a osservare la realtà”.

Sono dieci le canzoni che compongono “St. Peter”, tutte di un piacere unico e commovente che evidenziano, ancora una volta, il talento e la passione di questa piccola grande artista che non ha alcun timore di andare avanti per la sua strada. Una strada piccola, a volte tortuosa, ma non priva di soddisfazioni e riconoscimenti da parte del pubblico e della critica specializzata internazionale.

Un percorso coraggioso che nel tempo l’ha portata a incontrare personaggi come Jason Victor, Steve Shelley, Howe Gelb (Giant Sand) e Judy Collins che, senza pensarci due volte, hanno deciso di dare il proprio contributo a questa meraviglia del 2018, registrata in gran parte a Hoboken, New Jersey.