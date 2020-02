Giovedì 20 febbraio nell’ex convento dei Cappuccini in via Oberdan 6 a Ravenna la Fraternità San Damiano organizza la festa del Tesseramento 2020, quest’anno dedicata al tema della Responsabilità: “Giustizia e Legalità non bastano a tenere in piedi la democrazia. C’è bisogno di una terza gamba la partecipazione che è responsabilità”. Un'occasione speciale per festeggiare il 6° anno di attività.

In cucina: Ravenna profuma d’oriente, una cena organizzata da alcuni amici di Ravenna. Necessaria prenotazione per la cena ore 19,30 (posti limitati), cell Daniela 3386215630, per il concerto non si prenota e si entra finchè c e' posto.

Una serata speciale con I Siman Tov, che propongono un appassionante viaggio musicale tra cultura ebraica e zingara, per scoprire la storia di popoli che da secoli attraversano terre e culture di altri, tra integrazione, discriminazione e persecuzione. Struggenti e malinconiche melodie unite ai vivaci ritmi della festa che attraversano tutte le sfumature dei sentimenti. Il gruppo ha collezionato numerosi concerti sia in Italia che all’estero, dai festival buskers alle collaborazioni teatrali, passando per locali, feste private ed eventi pubblici, con un repertorio che spazia dal klemerz alla musica etnica di altre culture includendo anche brani originali.