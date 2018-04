La giornata internazionale dello yoga al villaggio delle cicogne

Con il solstizio d'estate, il 21 giugno, si celebra anche a Ravenna la quarta edizione dell' International Yoga Day. Appuntamento al Villaggio delle Cicogne del ristorante La Campaza dalle 15:00 alle 23:00.



"Non stiamo solo celebrando la giornata dedicata allo yoga, ma stiamo allenando la mente umana a iniziare una nuova era di pace ed equilibrio". Narendra Modi, Primo ministro dell'India, pronunciò questa frase all' assemblea dell' ONU nel 2014, che dedicò la giornata del 21 giugno allo yoga, ora ufficialmente riconosciuto come "valore e patrimonio culturale inalienabile della tradizione indiana e dell' intera umanità".



Con questo spirito anche la Scuola Atmanyoga partecipa alla giornata del 21 giugno con inizio ore 15.00, proponendo pratiche gratuite di yoga e conferenze sulla spiritualità indiana, presso il Villaggio delle Cicogne a Fosso Ghiaia. Per informazion: http://www.atmanyoga.it/

