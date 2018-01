La giovane Danielle Akta protagonista del Concerto per la giornata della memoria

Quest’anno giunge alla sua terza edizione il Concerto per la Giornata della Memoria che la cooperativa ravennate Emilia Romagna Concerti programma nell’ambito di una consolidata collaborazione con il governo israeliano.

Quest’anno il significato del concerto è reso più evidente dalla celebrazione del settantesimo anniversario della fondazione dello Stato d’Israele che ha investito nella promozione dei giovani talenti emergenti in campo musicale.

Uno di questi personaggi musicali è sicuramente la violoncellista Danielle Akta, la quale a soli 16 anni è avviata ad una carriera internazionale che la sta portando in tutti i maggiori palchi del panorama mondiale e sarà protagonista, insieme ad altre due giovanissime ragazze del Conservatorio di Bologna, l'Oboista Francesca Mattioli e la Violista Wu Tianyao, durante il concerto che avrà luogo domenica 28 gennaio alle ore 11 presso il Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna, per la stagione in abbonamento “Capire la Musica”.

Il concerto vedrà l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna diretta dal Maestro Alberto Caprioli. Il programma comprenderà “Yizkor (In memoriam)”, una preghiera ebraica composta da Odon Pàrtos, il Concerto in Do minore op. 7 n. 4 di Giovanni Henrico Albicastro (prima esecuzione assoluta a Ravenna) e si concluderà con il Concerto in Do Maggiore HOB VIIb:1 di Haydn.

Il concerto verrà affiancato e arricchito dall’Associazione Dis-ORDINE, che produrrà un’opera in mosaico, simbolo della capitale bizantina. Verrà inoltre aperto dalla lettura di alcuni importanti passaggi letterari, a cura di sei ragazzi del Liceo Classico di Ravenna: Marco Tasselli, Marco Ravaioli, Pierfrancesco Venturi, Giuseppe Castellino, Giulia Nuti e Alessia Pagliacci.

L'esibizione ravennate ha un’anteprima a Bologna sabato 27 gennaio alle ore 21 nella Sala Bossi del Conservatorio Martini, in collaborazione con la comunità ebraica della città.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Alighieri, via Mariani 2, tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 18 (tel. 0544 249244), oppure sul sito www.teatroalighieri.org

In alternativa sono disponibili anche presso gli uffici IAT di Ravenna e Cervia.

Posto unico €8, Ridotto €5